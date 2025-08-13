İstanbul’da Drift Yapan Sürücüye 57 BİN Ceza

ARTAN CEZALARA RAĞMEN DRİFT İLGİSİ SÜRÜYOR

İstanbul’un Beykoz ilçesinde, yolu kapatarak drift yapan bir sürücünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan detaylı inceleme sonucunda, hem araç hem de sürücü hızlı bir şekilde tespit ediliyor.

57 BİN 826 LİRA CEZA UYGULANDI

Sürücünün, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde “alkollü araç kullanmak”, “drift yapmak” ve “görüşü engelleyecek şekilde duman çıkarmak” gibi maddelerden toplamda 57 bin 826 lira idari para cezası uygulandı. Bunun dışında, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el koyuluyor. Bununla birlikte, sürücüye Türk Ceza Kanunu’nun 179’uncu maddesi kapsamınca “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan da adli işlem başlatılıyor.