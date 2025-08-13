İstanbul’da Drift Yapan Sürücüye 57 BİN LİRA C E Z A

ARTAN CEZALAR SÜRÜCÜLERİN DRİFT TUTKUSUNU ENGELLEYEMİYOR

İstanbul’un Beykoz ilçesinde, yolu kapatarak drift yapan bir sürücünün bu anları sosyal medyada paylaşmasıyla, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği hemen harekete geçti. Ekipler, yapılan incelemeler sonucunda sürücü ve aracı hızlı bir şekilde tespit etti.

SÜRÜCÜYE YÜKSEK CEZA UYGULANDI

Sürücü hakkında, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ‘alkollü araç kullanmak’, ‘drift yapmak’ ve ‘görüşü engelleyecek şekilde duman çıkarmak’ maddelerinden toplamda 57 bin 826 lira idari para cezası uygulandı. Bunun yanı sıra, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Ek olarak, Türk Ceza Kanunu’nun 179’uncu maddesi gereğince “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan da adli işlem başlatıldı.