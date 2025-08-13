İstanbul’da Drift Yapan Sürücüye Cezası

ARTAN CEZALARA RAĞMEN SÜRÜCÜLER DİFT’TEN VAZGEÇMİYOR

İstanbul’un Beykoz ilçesinde bir sürücü, yolu kapatarak drift yapma tutkusunu sürdürdü. Bu anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda hem araç hem de sürücü kısa sürede tespit edildi.

57 BİN 826 LİRA CEZA KESİLDİ

Sürücü hakkında, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; “alkollü araç kullanmak”, “drift yapmak” ve “görüşü engelleyecek şekilde duman çıkarmak” gibi maddelerden toplam 57 bin 826 lira idari para cezası uygulandı. Bunun yanında, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Ayrıca, sürücünün Türk Ceza Kanunu’nun 179’uncu maddesi gereğince “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.