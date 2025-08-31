İstanbul’da Eğlence Mekanı Saldırıya Uğradı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ AN

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez, şoföründen aracını hazırlamasını istedi. Şoförü Sarıyer’de park halindeki araca gittiği esnada caddeye giren bir otomobilden ateş açıldı. Bu saldırı sonucu şoför bacağından yaralandı. Kurşunlar, her ne kadar şoförü hedef almış olsa da park halindeki araca da isabet etti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

YARALININ TEDAVİ SÜRECİ

Saldırının gerçekleşmesinin ardından Sezai Gülmez, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralı şoför, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gülmez’in yaptığı ihbar üzerine jandarma ekipleri saldırı ile ilgili inceleme başlattı.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİĞİ

Jandarma ekipleri olayın gerçekleştiği yerin güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliğini tespit etmek adına çalışmalar yürütüyor. Sezai Gülmez, bu saldırının husumetliler tarafından yapıldığını belirtirken, son 2,5 yıl içinde 3 kez saldırıya uğradığını dile getirdi. “Dün seyahate çıkmak için şoförüme aracımı hazırlatmıştım. O sırada 5-6 el silah sesi duydum. Sonra inip baktığımda şoförüm vurulmuştu” dedi.

ÖNCEKİ SALDIRILAR VE TEHDİTLER

Gülmez, daha önceki saldırıların Sarallar suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğinin ortaya çıktığını, faillerin yakalandığını ifade etti. Yeni saldırının da aynı örgüt tarafından gerçekleştirildiğini düşündüğünü belirterek, “Bu konularda beni öldürene kadar devam edecek” açıklamasında bulundu. Oğlunun saldırıyı gördüğünü dile getiren Gülmez, bu durumun kendisini daha da endişelendirdiğini aktardı.

AÇIKLAMALAR VE TALEPLER

Gülmez, kendisine yönelik tehditler hakkında bilgi vererek, “Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar” ifadesini kullandı. Devletin güvenlik görevlilerinin bu tehdidi ciddiye almasını ve kendisine ulaşması için gereken önlemleri almasını istedi.