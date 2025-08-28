İstanbul’da Eski Başkan Vuruldu!

Olayın Gerçekleştiği Zaman ve Mekan

İstanbul’da meydana gelen olay, dün akşam saat 21.00 civarlarında Güngören Mahallesi, Tolgahan Sokak’taki bir kafede gerçekleşti. Kafede bulunan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırganın Kaçışı ve Polis Müdahalesi

Saldırgan, olay yerinden kaçarken, durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri ulaştı. Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucunda, Tuncay Meriç’in başından vurulduğu ve ağır yaralandığı belirlendi. Meriç, hemen ambulansa alındı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis Çalışmaları ve Güvenlik Kamerası

Olay sonrası, polis ekipleri incelemelere başladı ve kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürdü. Tuncay Meriç’in silahlı saldırıya uğradığı anlar, kafedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görgü Tanığının Açıklamaları

Olayı gören bir tanık olan Bekir Kaya, “Arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu. Hiçbir tartışma olmadı. Aniden genç orta yaşlarda bir kişi, yanındaki kişiye silah doğrultarak ateş etti. O an herkes kaçmaya başladı. Ben de yere yattım” şeklinde ifade etti.