İstanbul’da FETÖ Operasyonu: 61 Asker Tutuklandı

FETÖ OPERASYONLARI SONUCUNDA TUTUKLAMALAR

FETÖ’ye yönelik İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon neticesinde 36 ilde 61 muvazzaf asker tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında albay, yarbay, binbaşı ve yüzbaşı rütbesindeki subaylar da bulunuyor.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan 62 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 61’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak yurt dışı yasağı ve imza yükümlülüğü getirildi.

SUBAY PROFİLİ

23 Mayıs’ta düzenlenen operasyon, Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı’nda aktif görevde olan 63 askeri personeli hedef aldı. Şüphelilerden 4’ü albay, 8’i yarbay, 12’si binbaşı, 15’i yüzbaşı rütbesine sahip. Geri kalan şüpheliler ise astsubay ve uzman çavuş rütbelerinde tespit edildi.

İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

Soruşturmada, FETÖ’nün TSK içindeki yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen kişilerin örgüt içi iletişimi, kamuya açık ankesörlü hatlar ve kontörlü telefonlar aracılığıyla sağladıkları belirlendi.

FİRARİ DURUMDAKİ ŞÜPHELİ

Operasyon sırasında gözaltına alınan 62 şüpheliden biri adli kontrolle serbest bırakılırken, firari durumda olan 1 kişi için yakalama çalışmaları sürüyor.