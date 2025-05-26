İstanbul’da FETÖ operasyonu: 61 asker tutuklandı

FETÖ OPERASYONU KAPSAMINDA MUVAZZAF ASKERLER TUTUKLANDI

FETÖ’yü hedef alan İstanbul merkezli geniş çaplı bir operasyon sonucunda 36 ilde gerçekleştirilen faaliyetlerde toplamda 61 muvazzaf asker tutuklandı. Gözaltına alınan subaylar arasında albay, yarbay, binbaşı ve yüzbaşı rütbelerindeki isimler de dikkat çekiyor.

62 ŞÜPHELİDEN 61’İ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde yakalanan 62 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından sorgulanan şüphelilerden 61’i, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak, yurt dışı yasağı ve imza yükümlülüğü getirildi.

ÜST DÜZEY SUBAYLAR DA VAR

23 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen operasyon, Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde aktif görevde olan 63 askeri personele yönelikti. Şüphelilerden 4’ünün albay, 8’inin yarbay, 12’sinin binbaşı, 15’inin yüzbaşı olduğu belirlenirken, diğerlerinin astsubay ve uzman çavuş rütbelerinde bulunduğu saptandı.

ANKESÖRLÜ HATLA İRTİBAT

Soruşturma sürecinde, FETÖ’nün TSK içindeki yapılanmasında yer aldığı düşünülen şüphelilerin, örgüt içi iletişimlerini kamuya açık ankesörlü hatlar vasıtasıyla sağladıkları tespit edildi. Bu iletişimlerin, büfe, market ya da fatura ödeme merkezlerinde bulunan kontörlü telefonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği belirlendi.

FİRARİ BİR KİŞİ ARANIYOR

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 62 şüpheliden biri adli kontrolle serbest bırakılırken, firari konumda olan bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.