İstanbul’da FETÖ’ye Bylock Operasyonu: 8 Tutuklandı

FETÖ İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün etkinliklerini açığa çıkarmak için başlattığı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerini tamamladı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Gözaltındaki şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Burada savcılık tarafından ifadeleri alınan 8 şüpheli, tutuklanma talepleriyle nöbetçi hakimliğe yönlendirildi.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Sulh ceza hakimliği, yapılan değerlendirme sonucunda 8 şüphelinin tutuklanmasını karara bağladı.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün faaliyetlerinin açığa çıkarılması amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli iletişim uygulaması “ByLock”u kullandığı belirlenen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı almıştı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin zabıt katibi, diğerinin ise Adli Tıp Kurumunda doktor olarak çalıştığı belirtildi. Yakalanamayan 3 firari şüpheliden 2’sinin yurt dışında bulunduğu, birinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.