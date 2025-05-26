İstanbul’da FETÖ’ye ByLock Operasyonu Yapıldı

FETÖ İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

FETÖ terör örgütüne yönelik mücadele devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDEN ÇIKTI

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolü yapılmak üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Burada savcılık tarafından ifadeleri alınan 8 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Sulh ceza hakimliği, 8 şüphelinin tutuklanması yönünde karar aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme uygulaması “ByLock”u kullandıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı. Eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri zabıt katibi, diğeri ise Adli Tıp Kurumunda görevli doktor olarak görev yapıyordu. Firari olan 3 şüpheliden 2’sinin yurt dışında olduğu belirlenmişken, yakalanamayan bir kişi için de operasyonlar devam ediyor.