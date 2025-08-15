İstanbul’da Fırtına Direği Devirerek E-5’i Kapatıyor

FIRTINA NEDENİYLE DEVRİLEN DİREK TRAFİĞİ KAPATTI
İstanbul’da meydana gelen fırtına, E-5 Karayolu’nda sorun yarattı. Olay, sabah saat 09.50 sıralarında Büyükçekmece bölgesinde, Beylikdüzü yönünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, refüjdeki aydınlatma direklerinden biri şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi.
SÜRÜCÜLER EKİPLERE HABER VERDİ
Devrilen direği fark eden sürücüler, durumu hemen ilgili ekiplerine bildirdi. Ekiplerin müdahale çalışmaları nedeniyle aydınlatma direğinin bulunduğu yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, yan yoldan sağlanırken, direğin kaldırılmasının ardından ana yolun trafiğe tekrar açılacağı bilgisi verildi.