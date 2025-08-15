Gündem

İstanbul’da Fırtına Direği Devirerek E-5’i Kapatıyor

istanbul-da-firtina-diregi-devirerek-e-5-i-kapatiyor

FIRTINA NEDENİYLE DEVRİLEN DİREK TRAFİĞİ KAPATTI

İstanbul’da meydana gelen fırtına, E-5 Karayolu’nda sorun yarattı. Olay, sabah saat 09.50 sıralarında Büyükçekmece bölgesinde, Beylikdüzü yönünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, refüjdeki aydınlatma direklerinden biri şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi.

SÜRÜCÜLER EKİPLERE HABER VERDİ

Devrilen direği fark eden sürücüler, durumu hemen ilgili ekiplerine bildirdi. Ekiplerin müdahale çalışmaları nedeniyle aydınlatma direğinin bulunduğu yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, yan yoldan sağlanırken, direğin kaldırılmasının ardından ana yolun trafiğe tekrar açılacağı bilgisi verildi.

Gündem

Türk Takımları, Maçları Kazandı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki kazanımları, Başakşehir'in beraberliğiyle Türkiye'nin puan kazanmasını sağladı. Türkiye, 43.100 puanla UEFA sıralamasında 9. sırada yer alıyor.
Gündem

“Fenerbahçe, Kerem İçin Teklif Düştü.”

Süper Lig ekipleri, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, transfer döneminde aktif kalmaya devam ediyor. Avrupa'nın büyük kulüpleri de güçlü kadrolar oluşturmak için büyük bütçeler harcıyor.

