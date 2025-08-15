Gündem

İstanbul’da Fırtına Direk Devrildi, E-5 Kapandı

istanbul-da-firtina-direk-devrildi-e-5-kapandi

İSTANBUL’DA FIRTINA NEDENİYLE TRAFİK KAPANDI

İstanbul’da meydana gelen fırtına, E-5 Karayolu’nda büyük bir aksaklığa neden oldu. Olay, saat 09.50 civarında E-5 Karayolu Büyükçekmece yönünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, şiddetli rüzgar nedeniyle refüjdeki aydınlatma direklerinden biri yan yattı.

TRAFFIC KAPANDI, EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumu fark eden sürücüler, hemen ekipleri uyardı. Ekiplerin duruma müdahale etmesi nedeniyle aydınlatma direğinin bulunduğu yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı alternatif yan yoldan sağlanırken, direğin kaldırılmasının ardından trafiğin yeniden açılacağı öğrenildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Türk Takımları, Maçları Kazandı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki kazanımları, Başakşehir'in beraberliğiyle Türkiye'nin puan kazanmasını sağladı. Türkiye, 43.100 puanla UEFA sıralamasında 9. sırada yer alıyor.
Gündem

“Fenerbahçe, Kerem İçin Teklif Düştü.”

Süper Lig ekipleri, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, transfer döneminde aktif kalmaya devam ediyor. Avrupa'nın büyük kulüpleri de güçlü kadrolar oluşturmak için büyük bütçeler harcıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.