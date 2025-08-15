İstanbul’da Fırtına Direk Devrildi, E-5 Kapandı

İSTANBUL’DA FIRTINA NEDENİYLE TRAFİK KAPANDI

İstanbul’da meydana gelen fırtına, E-5 Karayolu’nda büyük bir aksaklığa neden oldu. Olay, saat 09.50 civarında E-5 Karayolu Büyükçekmece yönünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, şiddetli rüzgar nedeniyle refüjdeki aydınlatma direklerinden biri yan yattı.

TRAFFIC KAPANDI, EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumu fark eden sürücüler, hemen ekipleri uyardı. Ekiplerin duruma müdahale etmesi nedeniyle aydınlatma direğinin bulunduğu yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı alternatif yan yoldan sağlanırken, direğin kaldırılmasının ardından trafiğin yeniden açılacağı öğrenildi.