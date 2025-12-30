İstanbul’da Florya Açıklarında İki Gemiye Acil Çağrı

İSTANBUL’DA ACİL DURUM ÇAĞRISI YAPILDI

İstanbul açıklarında, iki gemiden acil durumda çağrı yapıldı. Olay Florya bölgesinde gerçekleşti. Türk ve Azerbaycan bandıralı iki tanker, acil durum sinyali vererek yardım talep etti.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Gelen ihbar üzerine, acil durum ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, iki geminin birbirine çarptığını ve ilk müdahale ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini açıkladı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.