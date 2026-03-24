İstanbul’da Genç Futbolcunun Ölümü: Cinayet Anı Kamerada

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma neticesinde Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan’ın da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi tutuklandı.

STÜDYO ÖNÜNDEKİ ANLAR

Rap müzisyeni Vahap Canbay, bir süre önce ilişkisinin sona erdiği Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi ve bu amaçla Kubilay Kundakçı ile birlikte Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne geldi. Bu esnada, araç içinde bekleyen grup ile olay yerine ulaşan Alaattin Kadayıfçıoğlu arasında gerilimin arttığı gözlemlendi.

7 SANİYEDE KATİL KURŞUNU

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Kadayıfçıoğlu’nun araçtan inip Canbay ve Kundakçı’nın bulunduğu araca doğru ilerlediği görülüyor. Şüpheli, belinden silahını çıkardıktan yaklaşık 7 saniye sonra ateş açtığı belirleniyor. Ağır yaralanan Kubilay Kaan Kundakçı, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Saldırının ardından Kadayıfçıoğlu’nun olay yerinden çakarlı bir minibüsle uzaklaştığı ve Aleyna Kalaycıoğlu’nun da aynı araçla bölgeden ayrıldığı video görüntülerinde yer alıyor.

SAVUNMA OLARAK YENİ BİR İDDİA

Tutuklanan Alaattin Kadayıfçıoğlu, ifadesinde olayın önceden planlanmadığını savundu. Karşı taraf tarafından tehdit edildiğini öne süren Kadayıfçıoğlu, yaşanan arbede sırasında silahın kendiliğinden ateş aldığını iddia etti. Olay sonrası yaşadığı panik nedeniyle polise haber vermediğini belirtti.

KORKU DOLU ANLAR

Aleyna Kalaycıoğlu ise ifadesinde, eski sevgilisi Vahap Canbay ile sorunlu bir ilişki yaşadığını ve olay günü stüdyoya gelmesiyle kendisinin korkuya kapıldığını ifade etti. Ayrıca, tartışma sırasında silahın patladığını vurguladı.