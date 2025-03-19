İstanbul’da Gösteriler 4 Günlüğüne Yasaklandı

KAMU DÜZENİNİN KORUNMASI

İstanbul Valiliği, yapılan bir açıklama ile il genelinde kamu düzenini korumak ve olası provokatif eylemlerin önüne geçmek amacıyla 19 – 23 Mart tarihleri arasında dört gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını bildirdi.

YOL KAPATMA DUYURUSU

Bugün saat 06.00’dan itibaren kapatılan ve alternatif yollar hakkında bilgi verildi. Kapatılan yollar arasında “Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar (Aksaray Kavşağı ile D100 Kavşağı arası), Adnan Menderes Bulvarı yan yolları (Akdeniz Caddesi – Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu Caddesi – Sulukule Caddesi kavşakları arası iki yönlü), Akşemsettin Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Kocasinan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Mütercim Asım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Oğuzhan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Akdeniz Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata Sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak” yer alıyor.