İstanbul’da Gözaltı Yapıldı, 550 Kişi

UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul genelinde gerçekleştirilen Huzur İstanbul uygulamasında, 550 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler arasında çeşitli suçlardan aranan 210 şüpheli de yer alıyor. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen uygulama, iki aşamalı olarak yapıldı. Uygulamanın ilk aşamasında, 20.00-22.00 saatleri arasında 211 noktada, bin 351 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması düzenlendi. Polise destek amacıyla bir helikopter ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı beş bot da görev aldı.

GENEL BİLGİ TOPLAMA SORGULAMALARI YAPILDI

İkinci aşamada, 22.00-23.59 saatleri arasında bin 285 personelin katılımıyla umuma açık yerlerde denetimler gerçekleştirildi. Uygulama sırasında 363 bin 382 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Bu sorgulamalar sonucunda, toplam 550 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 16 ruhsatsız tabanca, üç tüfek, beş kurusıkı tabanca ve 86 fişek ele geçirildi. Ayrıca 1713 gram uyuşturucu madde, 84 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para da bulundu. Ekipler, 609 umuma açık iş yerini denetleyerek, 26 yabancı uyruklu kişi hakkında işlem uyguladı. Ayrıca denetimlerde 42 kişiye ve 2 iş yerine idari yaptırım uygulandı.

TRAFFİK DENETİMLERİ DE YAPILDI

Trafik denetimlerinde ise 46 bin 928 araç ve 3627 motosiklet kontrol edildi. Bu kontrollerde 1617 araç ve motosiklet ile 68 sürücüye işlem yapıldı. Toplamda 15 araç trafikten men edildi ve 1 milyon 453 bin 227 lira trafik cezası kesildi.