İstanbul’da Hava Değişiyor: Kısa Bahar Başlıyor

Trakya’dan gelen soğuk hava dalgası ve yoğun yağışlar İstanbul ile Marmara bölgesinde etkisini sürdürüyor. Ancak meteoroloji verileri, hafta ortasında “bahar tadında” bir hava durumu olacağını öngörüyor. Bugün (Salı) akşam saatlerinde İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor; fakat yarından itibaren hava durumu tamamen değişiyor.

SICAKLIKLAR HAFTA ORTASINDA YÜKSELECEK

Soğuk hava dalgası, yarın (Çarşamba) itibarıyla batı bölgelerinden ayrılmaya başlıyor. 4-7 Şubat tarihleri arasında (Çarşamba-Cumartesi) İstanbul’da sıcaklıkların mevsim normallerinin üstüne çıkarak 13 ile 16°C arasında seyredeceği öngörülüyor. Kışın soğuk günlerine başlangıç yapan İstanbullular, haftanın ikinci yarısında güneşli ve ılık bir “kısa bahar” deneyimi yaşayacak.

AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Bahar havasına geçiş öncesinde İstanbul, son bir sert virajı daha dönüyor. Bugün akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, yağmurun yer yer karla karışık yağmura dönüşmesi bekleniyor. Ancak şehir genelinde beyaz örtü oluşturacak bir kar birikintisi beklenmiyor. Yetkililer, bu akşam Marmara Denizi’nde hızının 90 km’ye kadar çıkabilecek fırtına ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu. Şehir, yarından itibaren yağışlı ve soğuk havayı geride bırakıp, hafta sonuna kadar sürecek ılıman hava koşullarının etkisine girecek.