İstanbul’da Hava Sıcaklıkları Düşecek: Kar Bekleniyor

YILBAŞI HAFTASINDA İSTANBUL KAYNANIYOR

Yılbaşı haftasında karla tanışan İstanbul, hafta sonu itibariyle Marmara bölgesinde etkili olan lodosun etkisi altında kalmaya devam ediyor. Perşembe günü hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken, Cuma günü İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebileceği belirtiliyor.

AKOM’DAN HAVA UYARISI

AKOM tarafından yapılan açıklamalarda, Perşembe günü sıcaklıkların birden 8-10 derece bir azalma yaşayarak kış değerlerine geri döneceği uyarısı yapıldı. Perşembe günü lodosta şiddetlenme olacağı ifade edilirken, Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, “Perşembe ve Cuma hava koşulları bizleri zorlayacak” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Çalışkan, Marmara ve Ege bölgelerinde Perşembe günü şiddetli yağışların etkili olacağını belirtti.

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Çalışkan, Cuma günü kar yağışı ihtimaline dikkat çekti. Ayrıca, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu ile doğuda kar yağışlarının olması öngörülüyor. Çalışkan, “İstanbul’un da bazı noktalarına kar yağma ihtimali var” şeklinde açıklamasını sonlandırdı.