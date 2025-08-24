İstanbul’da Helin Uçar’ın Ölümü

GENÇ KIZIN KALBİNE KATLANILAMAYAN BİR HİKAYE

İstanbul’da iç mimarlık öğrencisi olan Helin Uçar, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Bu üzücü olay, 22 Ağustos Cuma günü saat 14.00 sıralarında Beşiktaş’taki Muradiye Mahallesi’nde gerçekleşti. Olayın detaylarına göre, Uçar’dan haber alamayan ailesi Samsun’dan İstanbul’a doğru yola çıktı.

YAŞAMINDAN UZAKLAŞAN BİRİ

Yakınları, eve çilingir yardımıyla girdiğinde Uçar’ı hareketsiz bir şekilde buldu. Durumu hemen yetkililere bildirmeleri üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, sağlık ekipleri genç kızın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri, gerekli incelemeleri gerçekleştirdikten sonra olaya dair bir soruşturma başlatıldı. Helin Uçar’ın, özel bir üniversitede üçüncü sınıf öğrencisi olduğu ve intihar ihtimalinin değerlendirildiği belirtiliyor.

CENAZESİ MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ

Uçar’ın cenazesi, 23 Ağustos Cumartesi günü kılınan öğle namazının ardından, Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde toprağa verildi.