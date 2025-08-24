İstanbul’da Helin Uçar Ölü Bulundu

İSTANBUL’DA TRAGİK OLAY

İstanbul’da iç mimarlık okuyan Helin Uçar, yaşadığı evde ölü bulundu. Olay, 22 Ağustos Cuma günü öğleden sonra 14.00 civarında Beşiktaş’taki Muradiye Mahallesi’nde gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, Uçar’dan haber alamayan ailesi Samsun’dan İstanbul’a hareket etti.

YAKINLARI EVE GİRDİ

Aile, eve çilingir yardımıyla girdi ve Uçar’ı hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan ilk değerlendirmelerde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekipleri de alanda çalışma yaparak soruşturma başlattı. Helin Uçar’ın özel bir üniversitede üçüncü sınıf öğrencisi olduğu ve intihar etme ihtimalinin üzerinde durulduğu öğrenildi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Uçar’ın cenazesi, 23 Ağustos Cumartesi günü öğle namazının ardından Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.