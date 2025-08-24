İstanbul’da Helin Uçar Ölü Bulundu

İSTANBUL’DA YALNIZ YAŞAYAN ÖĞRENCİ ÖLÜ BULUNDU

İstanbul’da iç mimarlık öğrencisi Helin Uçar, yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Olay, 22 Ağustos Cuma günü öğleden sonra Beşiktaş’taki Muradiye Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Uçar’dan uzun süre haber alamayan ailesi, Samsun’dan İstanbul’a doğru yola çıktı.

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA İÇERİ GİRİLDİ

Yakınları, Uçar’ın evine çilingir yardımıyla giriş yaptı ve genç kızı hareketsiz bir şekilde buldu. Bu durumu fark eden yakınları durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Uçar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

ŞÜPHELİ DEĞİŞKENLER GÖZ ÖNÜNDE

Olay yeri inceleme ekipleri, detaylı bir inceleme yaptı ve ardından olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Özel bir üniversitede üçüncü sınıf öğrencisi olan Helin Uçar’ın intihar etmiş olabileceği ihtimali, soruşturmanın odak noktası oldu.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Uçar’ın cenazesi, 23 Ağustos Cumartesi günü öğle namazının ardından gerçekleşen cenaze merasiminin ardından Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde defnedildi.