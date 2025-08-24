İstanbul’da Helin Uçar Ölü Bulundu

Olayın Gelişimi

İstanbul’da iç mimarlık eğitimi gören Helin Uçar, yalnız yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Olay, 22 Ağustos Cuma günü saat 14.00 sıralarında Beşiktaş’taki Muradiye Mahallesi’nde gerçekleşti. Uçar’dan haber alamayan yakınları, Samsun’dan İstanbul’a gelerek durumu araştırmaya başladı.

Çilingirle Giriş ve İlk İncelemeler

Yakınları, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde Uçar’ı hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk incelemede genç kızın yaşamını yitirdiğini belirliyor.

Soruşturma Süreci

Olay yeri inceleme ekipleri, incelemelerini tamamladıktan sonra konuyla ilgili bir soruşturma başlatıyor. Helin Uçar’ın, intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Cenaze Töreni

Uçar’ın cenazesi, 23 Ağustos Cumartesi günü öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde toprağa verildi.