İstanbul’da İki Çocuğuyla Adamın Burnu Kırıldı

İKİ ÇOCUĞUYLA MARMARAY’A BİNERKEN TARTIŞMA ÇIKTI

İstanbul’un Maltepe ilçesinde, iki çocuğuyla Marmaray’a binen bir adam, kapı önünde bekleyen bir kadına tepki gösterdi. Diğer yolcuların da katılmasıyla başlayan tartışma kısa sürede bir kavgaya dönüştü. Bu sırada yaşanan arbede sonucunda babanın burnu kırıldı. Olay, başka bir yolcunun cep telefonu ile kaydedildi.

POLİS OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Olayın yaşanmasının ardından polis hemen harekete geçerek, babayı darp eden E.D. ile daha sonra kavgaya dahil olan İ.A.’yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki kişiden biri serbest bırakılırken, diğerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

OLAYIN AYRINTILARI

Olay, dün akşam saatlerinde Marmaray Süreyya Plajı durağında gerçekleşti. İddialara göre, iki çocukla birlikte Marmaray’a binen bir kişi, kapıda bekleyen bir kadına tepki gösterince gerginlik başladı. Daha sonra, başka bir kişi duruma dahil oldu ve bu kişi, iki çocuklu adamın yüzüne yumruk attı. Çocukların korktuğu bu sırada taraflar durakta yürüyüp tekrar karşılaştı ve kavga yeniden başladı. Kavga, diğer yolcuların ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle sona erdi. Darp edilen adamın burnunun kırıldığı öğrenildi. O anlar, başka bir yolcunun cep telefonuyla görüntülendi.

EMNİYET’TEN AÇIKLAMA

Baba D.E’nin şikayeti üzerine, şüpheliler İ.A. (22) ve E.D. (50) hakkında “kasten yaralama” suçundan işlem başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, “Gereği yapıldı” başlığıyla bir açıklama yaparak, “30.05.2025 günü saat 16.45 sıralarında Maltepe Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu’nda çıkan kavga ile ilgili ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etmiştir. Yolculuk sırasında çıkan yer verme tartışması kavgaya dönüşmüş, D.E. (46) isimli vatandaş darp edilmiştir. Olayla ilgili İ.A. (22) olay yerinde, E.D. (50) ise yapılan çalışmalar sonrasında yakalanmıştır.” dedi.

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, gözaltına alınan İ.A. işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. E.D. hakkında ise ‘kasten yaralama’ suçundan başlatılan adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.