İstanbul’da İki Kişi Gözaltına Alındı

GÜVENLİK GÜÇLERİNİ ALARMA GEÇİREN OLAY

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Sarıyer’deki konutunun önünde sabah saatlerinde yaşanan olay, güvenlik güçlerini tedirgin etti. İki motosikletli şahıs, evin önünde görevli polis memurlarına “Savcı gelecek mi?” diye sordu. Bu davranış, polislerin dikkatini çekti ve şüpheliler takibe alındı. Ardından, şüpheliler İstanbul’un farklı bir ilçesinde yakalandı.

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTISI YOK

Gözaltına alınan şahıslar, ifade işlemleri için Organize Şube Müdürlüğü’ne kaldırıldı. Başlatılan ilk inceleme sonucunda, bu kişilerin herhangi bir silahlı terör örgütü ya da organize suç yapısıyla bir bağlantısının olmadığı belirlendi. Şüphelilerden biri, ifadesinde kız arkadaşının Başsavcı Gürlek’in evine yakın bir bölgede oturduğunu ve sadece merak ettiğinden dolayı polislerle konuşmak istediğini açıkladı.

SORUŞTURMADA YENİ GELİŞMELER

Başsavcılık kaynakları, olayın doğruluğunu teyit etti ve soruşturmanın kapsamlı bir şekilde sürdüğünü, dijital materyallere el konulduğunu bildirdi. Ayrıca, yetkililer, olayın “suikast şüphesi” çerçevesinde de değerlendirildiğini aktardı.