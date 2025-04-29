İstanbul’da İlk Hacı Kafilesi Uğurlandı

İstanbul’da Hac Kafilesi Töreni

İstanbul’da 350 kişiden oluşan yılın ilk hac kafilesi için Büyük Çamlıca Camii’nde bir tören gerçekleştirildi. Program, camide Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, programda hacı adaylarına ibadetleri sırasında dikkat etmeleri gereken konuları aktardı.

Hizmertte 5 Bine Yakın Hoca

Zengin müminler için hac ibadetinin ömürde bir kez farz olduğunu vurgulayan Erbaş, diğer hac ibadetlerinin nafile olduğunu söyledi. Hacı adaylarına, ibadetlerinin kolay ve mübarek olmasını dileyen Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ile bu alandaki acentelerin bu yönde çaba sarf ettiğini belirtti. Ayrıca, “5 bine yakın hocanın, Mekke’deki hastanede 500 civarında doktorun ve sağlık personelinin hacı adaylarının hizmetinde olacağını” anlattı.

2023 Yılında Ödül Aldık

Türkiye Cumhuriyeti’nin büyüklüğünün oradaki çalışmalarda görüldüğünü ifade eden Erbaş, “Ödül boşuna alınmıyor. Türkiye hac organizasyonu, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 2023 yılında dünyanın hacılarına en çok, en fazla çeşitlilikte hizmet eden birincilik ödülünü aldık” diye ekledi. 2024 yılında en disiplinli hac organizasyonu dünya birinciliği ödülünü de aldıklarını dile getiren Erbaş, hacı adaylarının davranışlarının organizasyonun kolaylığına katkı sağladığını vurguladı.

85 Bin Hacı Adayı Kutsal Topraklara Gidecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hac ibadetlerinin kabul olması dileğiyle bu yıl 85 bin hacı adayının Türkiye’den kutsal topraklara gideceğini aktardı. Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Abdulmajeed Hamad Aldosari, hacı adaylarına “hayırlı yolculuklar” dileyerek, Suudi Arabistan hükümeti olarak Türkiye’den gelen hacı adaylarını Mekke ve Medine’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Duygusal Anlar Yaşandı

Törenin ardından yakınlarıyla vedalaşan ve İstanbul Havalimanı’na hareket etmek üzere otobüslere binen hacı adayları duygusal anlar yaşadı. Hacı adaylarından Nihat Meydan, 2007’de hac başvurusu yaptığını ve 2025’te hak kazandığını belirtirken, “Bu sene nasip oldu, demek ki hakkımızda hayırlısı böyleymiş” dedi. Meydan, hac sırasında bol bol dua edeceğini de anlattı.

Uzun Bekleyişle Kutsal Topraklara Gidiyorlar

Eşiyle hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan Adem Cin, 15 yıl önce başvuru yaptığını dile getirerek, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a, “İlk hacca yazılanların ilk gönderilmesi” konusunda ricada bulundu. Eşi Hikmet Cin, bugünü gözyaşlarıyla beklediğini ifade ederek, “Hislerimi anlatamıyorum, gidip yaşayacağım” dedi.

Hacı Adayları Dua ile Uğurlandı

Yusuf Toprak, 10 yıldır bu günü beklediğini belirterek, dua için yola çıktığını kaydetti. Zekeriya Genç ise 14 yıl sonra hac ibadeti için gitmeyi başardığını ve gitmeyenlere de nasip olmasını diledi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve diğer katılımcılar, hacı adaylarını dua edip el sallayarak uğurladı.