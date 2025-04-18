İstanbul’da İnşaatta Göçük Meydana Geldi

FECİ İŞ KAZASI İSTANBUL’DA YAŞANDI

İstanbul’da yaşanan iş kazası, büyük bir tehlikenin eşiğinden dönülmesine neden oldu. Ataşehir ilçesindeki Ferhatpaşa Mahallesi’nde bulunan bir inşaat sahasında, işçilerin çalıştığı esnada göçük gerçekleşti.

ÜÇ İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Göçüğün meydana geldiği anda kazı alanında bulunan üç işçi, toprak altına gömüldü. Olayın hemen ardından çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi kısa sürede olay yerine ulaştı.

KURTARILMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Göçük altından çıkartılan üç işçi, sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.