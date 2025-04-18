İstanbul’da İnşaatta Göçük Meydana Geldi

İŞ KAZASI İSTANBUL’DA FELAKETİN EŞİĞİNDEYDİ

İstanbul’da gerçekleşen ciddi bir iş kazasında adeta büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü. Ataşehir ilçesinin Ferhatpaşa Mahallesi’nde yer alan inşaat alanında, işçiler çalışmalarını sürdürdüğü esnada göçük meydana geldi.

ÜÇ İŞÇİ GÖÇÜKTE KALDI

Göçüğün ortaya çıktığı anlarda kazı alanında bulunan 3 işçi, toprak altında kaldı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

KURTARILMA OPERASYONU BAŞARILI OLDU

Göçük altından başarılı bir şekilde kurtarılan 3 işçi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili detaylı bir inceleme süreci başlatıldığı bildirildi.