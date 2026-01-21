İstanbul’da Kalaşnikoflu Saldırı: Burak Tunçel Hayatını Kaybetti

Hamidiye Mahallesi’nde 15 Ocak Perşembe günü saat 11.30 sularında, Burak Tunçel 34 HUB 246 plakalı aracına bindi. Bu esnada, çevrede bulunan 3 saldırgandan 2’si kalaşnikofla Tunçel’e açtıkları ateş sonucu 37 mermiyi şahsına yöneltti. Saldırganlar, gerçekleştirdikleri bu eylemin ardından geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay sonrasında yapılan ihbar neticesinde, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Tunçel’e ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ancak, hastaneye kaldırılan Tunçel yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÇAPRAZ ATEŞE TUTTULAR

Olay yeri inceleme ekipleri durumla ilgili yapılan araştırmalara başladı. İncelemeler sırasında çevrede toplam 37 adet mermi kovanına rastlandı. Saldırının meydana geldiği an, cep telefonu ve güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, saldırganların Tunçel araca bindikten sonra çapraz ateşe tuttukları net bir şekilde gözlemleniyor. Araca binen bir saldırgan, camı açarak tabancayla ek olarak iki el ateş ediyor. Maskeli oldukları anlaşılan saldırganlar, ardından park edilmiş olan siyah bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

ARACIN ALTINA GPS CİHAZI YERLEŞTİRMİŞLER

Saldırganların, Tunçel’in aracının altına bir sinyal takip cihazı (GPS) yerleştirdikleri ve saat 03.00 sıralarında aracın yanına geldikleri tespit edildi. Saldırganların, Tunçel’in aracının yanına park ettikleri siyah araçla yaklaşık 9 saat boyunca bekledikleri belirlendi. Tunçel’in araca bindiği esnada hareket ederek kalaşnikof ve tabancalarla ateş eden saldırganlar, geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtıkları ortaya kondu. Ayrıca, kaçtıkları otomobilin Kemerburgaz-Göktürk ayrımında ateşe verildiği bilgisi elde edildi.

KAMERAYA YAKALANMAMAK İÇİN BATTANİYE ÖRTÜLLER

Göktürk’te bekleyen şüphelilerden biri, arkası açık bir kamyonetin ön kısmına geçerken, diğer iki şüpheli arka kısma bindi. Yapılan incelemelerde, kameraya yakalanmamak için üzerlerine battaniye örttükleri belirlendi. Kamyonetle Cendere Yolu’na götürülüp burada araç değiştiren zanlılar, korsan taksi ile Sultangazi’ye geçerken, Sultangazi’den kırmızı bir araca binerek Bağcılar’a kaçtılar. Burada da bir araç değiştirerek beyaz bir otomobil ile Pendik’e yöneldikleri tespit edildi.

2 SAATTE 5 ARAÇ DEĞİŞTİRDİLER

Pendik’te araçtan inen şüphelilerin, bu kez ticari taksiyle kaçtıkları belirlendi. Polisi, olayın ardından başlattığı takip neticesinde 1,5 gün içinde kaçış güzergahını çözmeyi başardı. Soruşturma sırasında, zanlıların olaydan yalnızca 2 saat içinde 5 farklı araç değiştirerek 5 ilçede izlerini kaybettirmeye çalıştığı ortaya kondu. Bu bağlamda, Burak Tunçel’in aracına GPS cihazını yerleştiren şüpheliler de dahil olmak üzere toplamda 11 kişi gözaltına alındı.

6’SI TUTUKLANDI

Adliyeye çıkarılan 11 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Burak Tunçel’in, kulak, boyun, göğüs, omuz ve sırt bölgesine isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdiği belirlendi. Özellikle Tunçel’in, yaklaşık 10 gün önce cezaevinden tahliye olduğu bilgisi alınırken, poliste ‘Uyuşturucu madde kullanmak’, ‘Açıktan hırsızlık’ ve ‘Mala zarar verme’ gibi suçlardan toplamda 12 kaydı bulunduğu tespit edildi.