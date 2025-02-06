İstanbul’da Kar Yağışı, Araçlar Yolda Kaldı

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

İstanbul’da kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürüyor. Esenyurt bölgesinde kar şeklinde yağış nedeniyle birçok aracın yolda kalarak kaydığı anlar kameralar tarafından kayıt altına alındı. Uzun zamandır beklenen kar yağışı, kentin çeşitli yerlerinde, özellikle Esenyurt, Avcılar ve Arnavutköy’de etkili olmaya devam ediyor. Lapa lapa yağan kar, mahalleleri adeta beyaz bir örtüyle kapladı.

ESENYURT’TA YOLDA KALAN ARAÇLAR

Esenyurt Piri Reis Mahallesi Necip Kısa Kısakürek Caddesi üzerinde birçok araç yolda kaldı. Bu yolda kalan araçlar, ilerlemekte zorlanırken, bazıları kayarak kaza tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Kar yağışının etkisiyle buz tutan yolda yayaların da yürümekte zorluk çektiği gözlemlendi. Esenyurt Belediyesi’nin başlattığı tuzlama ve kar küreme çalışmaları sonrasında yollar açılarak, araçların hareket etmesi için zemin hazırlandı.