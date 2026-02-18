İstanbul’da Kar Yağışı Başladı Hava Soğuyor

Çarşamba günü batı yönünden hava soğuyor. Yurt genelinde sıcaklıklar belirgin ölçüde düştü. Kış, Marmara Bölgesi’ne geri döndü. Bugün İstanbul’da sağanak yağış etkili olurken, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kentte kar yağışı uyarısında bulunmuştu.

BEKLENEN KAR GELDİ

Yapılan uyarılar sonrasında İstanbul’da kar yağışı başladı. Arnavutköy, Beylikdüzü, Silivri ve Sultangazi’de etkili olan kar yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı ilçelerde ise karla karışık yağmur etkili olmaya devam ediyor.

38 KENTE SARIDA UYARI GELDİ

Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Mersin, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Batman, Kilis ve Osmaniye illeri için sarı kod uyarısı yapıldı.