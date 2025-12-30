İstanbul’da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

İSTANBUL’DA HAVALAR SOĞUYOR

Meteorolojinin yaptığı uyarılar sonrası İstanbul’da hava sıcaklıkları düşmeye başladı ve akşam saatlerinde etkisi hissedilen yağışlar bazı bölgelerde kara dönüştü. Avrupa Yakası’nda yüksek kesimlerde kar yağışı belirginleşirken, Sultangazi bölgesinde araçların üzerinde ince bir kar tabakası oluştu.

KAR YAĞIŞI BEYAZ ÖRTÜ OLUŞTURUYOR

Başakşehir, Arnavutköy ve Beylikdüzü’nde de aralıklarla artan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda beyaz bir kar örtüsü meydana geldi. Kar yağışının etkisi bazı vatandaşlar için kısa süreli zorluklar yaratırken, bazıları olayın fotoğrafını çekerek o anları ölümsüzleştirmeyi tercih etti.

ETKİ ALANI GENİŞLEDİ

Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Silivri gibi pek çok bölgede kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kentin turistik merkezlerinden Beyoğlu Taksim bölgesinde de karla karışık yağmur etkisini göstermekte. Anadolu Yakası’nda ise Çekmeköy, Beykoz, Kartal ve Ümraniye bölgelerinde kar yağışı ve karla karışık yağmur gözleniyor.