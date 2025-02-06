İstanbul’da Kar Yağışı Haftasonu Yoğunlaşacak

METEOROLOJİ VE AKOM’UN UYARILARI

Meteoroloji ve AKOM, İstanbul’da asıl kar yağışının bu hafta sonu gerçekleşeceğini belirtiyor. Sarı kod alarmı verilen 27 il için peş peşe uyarılar yapıldı. İstanbul’un çeşitli ilçelerinde süren kar yağışı, vatandaşların merakını artırıyor. Uzmanlar, aniden düşen sıcaklıkların havanın kar toplamasına yol açtığını ifade ediyor ve kar yağışının devam edeceğini vurguluyor. Özellikle İstanbul’da gün içinde süren kar yağışının hafta sonuna kadar etkisini artıracağı belirtiliyor. Meteoroloji’nin açıkladığı verilere göre, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha karşı etkisini artırdı. Anadolu yakasında belirgin şekilde karla kaplanan bölgeler, Avrupa yakasında da hafta sonu daha yoğun bir yağış bekleniyor. Taksim Meydanı’nda hem yerli hem de yabancı turistler, kar yağışı sırasında anlık fotoğraflar çekerek bu anı ölümsüzleştiriyor.

ANADOLU YAKASI’NDAN YÜKSEK KESİMLERE KADAR KAPLANMA

Anadolu Yakası’ndaki Kartal, Sultanbeyli, Kadıköy ve Ümraniye gibi ilçelerde gün boyunca devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde daha da güçlendi. Sultanbeyli’de evlerin çatıları, park halindeki araçların üstü ve sokaklar beyaz bir örtü ile kaplandı. Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye bölgesinde kar yağışının etkisi nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor. TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda da yoğunlaşan trafik nedeniyle araçlar ağır ilerliyor. Avrupa yakasında Sultangazi ve Küçükçekmece gibi ilçelerde de yer yer kar yağışları etkili oldu. Meteorolojinin yaptığı kuvvetli kar uyarısının ardından, İstanbul’un yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı görülüyor.

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Sakarya ve çevresindeki yüksek kesimlerde kar etkisini gösteriyor. Karasu’daki yüksek mahallelerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında 900 rakımlı Çam Dağı’nda da kar yağışı başlamış durumda. Adapazarı Korucuk Mahallesi’nde de kar yağışı etkili oluyor. Karadeniz sahil yolundaki Amasra-Kurucaşile yolu, kar yağışı nedeniyle beyaze büründü. Karadeniz sahil yolunu kullananlar, karla kaplı ormanlardan güzel bir manzarayla seyahat etme fırsatı buluyor. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, Bayındırlık, Kuruçeşme ve Umuttepe gibi mevkiler de karla kaplı. Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri, kar ile tuzlama çalışmalarını kentin yüksek mahallelerinde sürdürüyor.

BİRKAÇ GÜN YAZI KAYNAĞI OLACAK

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde belirginleşti. Kartal bölgesindeki Aydos Ormanı’nda da kar yağışı görüldü. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’daki kar durumunu şu şekilde değerlendiriyor: “Öğleden sonra biraz daha fazlalaşacak, alçak semtlerde karla karışık yağmur etkili olacak. Gece ise kara dönüşecek büyük ihtimalle. Çok kuvvetli bir kar değil ama kar görülecek.” Şen, Çarşamba, Perşembe ve Cuma sabahına kadar benzer hava şartlarının devam edeceğini öngörüyor.

YENİ KAR YAĞIŞI BEKLENTİLERİ

Prof. Dr. Şen, 13 ve 14 Şubat tarihleri arasında İstanbul’a yeniden kar yağacağının sinyalini veriyor. Bu olası yağışın biraz daha güçlü olacağını ve yerlerde tutma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Bartın’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar, yüksek kesimlerde ve Bartın-Kurucaşile yolunda görüldü. Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme çalışmaları yaptı.

ULAŞIMDA SORUNLAR YAŞANIYOR

Sivas’ta hava sıcaklıkları sıfırın altında seyrederken, akşam saatlerinde başlayan hafif kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Bu durum, ulaşımı olumsuz etkileyerek kent genelinde köy ve mezralardan oluşan 230 yerleşim yerinin yolunu kapattı. İl Özel İdare ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalara başladı.

ÜLKEDEN GÜNCEL SALI ALARMLARI

Meteoroloji, bugün 24 il için sarı kod alarmı verdi. Bu iller şöyle sıralandı: “Antalya, Bursa, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Yalova, Düzce.” Yarın ise “Adana, Antalya, Bursa, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Şırnak, Bartın, Yalova, Osmaniye, Düzce” için alarm verildi.