İstanbul’da Kar Yağışı Nedeniyle Tatil

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle şehirdeki okullar tatil ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, günlerdir İstanbul için uyarılar yapıyordu. Beklenen kar yağışının sabah saatlerinden itibaren şehirdeki bazı bölgelerde etkili olmaya başladığı bildiriliyor.

SULTANGAZİ’DE OKUL TATİLİ UYGULANDI

Sultangazi’de yoğun kar yağışının etkisiyle tüm ilçede okullara bir gün süreyle tatil verildi. Sultangazi Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 19.02.2025 Çarşamba günü anaokulu, kreş, muhtelif kurslar, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda eğitim öğretime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir. Söz konusu ilçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarımızda görevli hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır.”

VALİ DAVUT GÜL’DEN UYARI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak megakentte beklenen kar yağışıyla ilgili uyarılarda bulundu. Paylaşımında Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı beklentisini hatırlatan Vali Gül, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında olumsuz hava koşulları beklenmektedir. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir. Resmi duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamaları takip edilmelidir” ifadelerini kullandı.