İstanbul’da Kar Yağışı Nedeniyle Trafik Yasakları Uygulandı

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün de süren kar yağışı nedeniyle motokuryelerin yanı sıra ağır taşıtların trafikte sefer yapması yasaklandı.

İstanbul’da Kar Yağışıyla Gelen Trafik Kaosu

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, TEM Otoyolu'nda trafik aksamalarına yol açtı. Valilik, motosikletli kuryelerin trafiğe çıkmasını yasakladı.
Senegal Afrika Kupası’nı Kazanarak Tarih Yazdı

35. Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal, Fas'ı 1-0 yenerek şampiyon oldu. Maçta hakem kararları tartışma yarattı ve Fas penaltıdan faydalanamadı.
Altın Ve Gümüşte Tarihi Zirve Seviyeleri Belirlendi

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland üzerindeki gümrük vergisi kararının ardından Avrupa'da değerli metallerin fiyatlarının yükseldiğini açıkladı. Piyasaların tepkisi merakla takip ediliyor.
İspanya’da Hızlı Tren Felaketi: 21 Ölü

İspanya'nın Endülüs bölgesinde meydana gelen hızlı tren kazasında 21 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı. Tren raydan çıkarak bazı vagonlar devrildi.
Fenerbahçe Uçuşunda Hava Koşulları Sorunu Yaşandı

Fenerbahçe, Süper Lig'deki Alanya deplasmanının ardından İstanbul'a dönmek istedi, ancak kötü hava şartları nedeniyle yolculuğunu gerçekleştiremedi.

