İstanbul'da Kar Yağışı Nedeniyle Trafik Yasakları Uygulandı 09:11 — 19 Ocak 2026 İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün de süren kar yağışı nedeniyle motokuryelerin yanı sıra ağır taşıtların trafikte sefer yapması yasaklandı. FLAŞ FLAŞ FLAŞ Gündem İstanbul'da Kar Yağışıyla Gelen Trafik Kaosu İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, TEM Otoyolu'nda trafik aksamalarına yol açtı. Valilik, motosikletli kuryelerin trafiğe çıkmasını yasakladı. 23 saniye önce yayınlandı! Gündem Senegal Afrika Kupası'nı Kazanarak Tarih Yazdı 35. Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal, Fas'ı 1-0 yenerek şampiyon oldu. Maçta hakem kararları tartışma yarattı ve Fas penaltıdan faydalanamadı. 60 dakika önce yayınlandı! Gündem Altın Ve Gümüşte Tarihi Zirve Seviyeleri Belirlendi ABD Başkanı Donald Trump, Grönland üzerindeki gümrük vergisi kararının ardından Avrupa'da değerli metallerin fiyatlarının yükseldiğini açıkladı. Piyasaların tepkisi merakla takip ediliyor. 60 dakika önce yayınlandı! Gündem İspanya'da Hızlı Tren Felaketi: 21 Ölü İspanya'nın Endülüs bölgesinde meydana gelen hızlı tren kazasında 21 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı. Tren raydan çıkarak bazı vagonlar devrildi. 1 saat önce yayınlandı! Gündem Fenerbahçe Uçuşunda Hava Koşulları Sorunu Yaşandı Fenerbahçe, Süper Lig'deki Alanya deplasmanının ardından İstanbul'a dönmek istedi, ancak kötü hava şartları nedeniyle yolculuğunu gerçekleştiremedi. 1 saat önce yayınlandı!