İstanbul'da Kar Yağışı Nedeniyle Trafik Yasakları Uygulandı 09:10 — 19 Ocak 2026 İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİSİ İstanbul'da dün başlayan ve bugün de süren kar yağışı nedeniyle motokuryelerin ve ağır taşıtların trafik akışına katılması yasaklandı. FLAŞ FLAŞ FLAŞ Gündem Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe Yorumları: Şampiyonluk Açıklamaları Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-2 yenerek zorlu bir mücadeleyi galibiyetle tamamladı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, maç sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu. 35 saniye önce yayınlandı! Gündem MasterChef Türkiye 2026: Sergen Altın Kupanın Sahibi Oldu MasterChef Türkiye 2026, 18 Ocak Pazar akşamı düzenlenen final ile sona erdi. Jüri puanlarıyla Sergen, MasterChef Altın Kupa'yı kazandı. 10 dakika önce yayınlandı! Gündem 16 Yaşındaki Genç Bıçaklı Saldırıya Uğradı İstanbul'daki benzer bir cinayetin ardından Samsun'da 16 yaşındaki bir çocuk, bir kafede iki kişiyi bıçakla yaraladı. Çocuk, polis ekipleri tarafından yakalandı. 10 dakika önce yayınlandı! Gündem BUDO Seferleri Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi Bursa Deniz Otobüsleri, bugün planlanan sekiz seferini yoğun kar yağışı nedeniyle iptal etti. Yolcuların seyahatleri olumsuz etkilendi. 19 dakika önce yayınlandı! Gündem Kabine Toplantısında Önemli Kararlar Gündeme Gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında Suriye, terörle mücadele, Gazze, çocuk suçları, uyuşturucu kullanımı ve sanal kumar gibi önemli meseleler görüşülecek. 20 dakika önce yayınlandı!