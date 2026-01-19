Fenerbahçe’de Tedesco’dan Tarihi Başarı Gösterisi

fenerbahce-de-tedesco-dan-tarihi-basari-gosterisi

Fenerbahçe’nin başında bulunan Teknik Direktör Domenico Tedesco, sarı-lacivertli kulübün lig tarihine adını yazdıracak önemli bir başarı elde etti.

61 YIL SONRA İLK

İtalyan teknik adam, Süper Lig’de görev yaptığı ilk 15 maçta hiç mağlubiyet yaşamayarak 61 yıl sonra bir ilki başaran isim olmayı başardı.

TARİHE GEÇTİ

Tedesco, bu başarılı performansıyla Fenerbahçe tarihinde Miroslav Kokotovic (1962/63) ve Oscar Hold’un (1964/65) ardından ilk 15 lig maçını kaybetmeden geçen üçüncü teknik direktör olarak kayıtlara geçti. Söz konusu sezonlarda Fenerbahçe’nin 1962/63 yılında ligi üçüncü sırada tamamladığı, 1964/65 sezonunda ise şampiyonluğa ulaştığı biliniyor. Tedesco’nun yakaladığı bu başarı, kulüp içerisinde beklentilerin daha da artmasına yol açtı.

