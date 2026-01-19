İran’da Protestolar: Ölü Sayısı ve Gözaltılar Artıyor

İran’da ekonomik sorunların patlak vermesiyle başlayan gösterilerde ölü sayısı kesin olarak belirlenmemiş durumda. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, hafta sonu yaptığı konuşmada, ölü sayısının birkaç bin olduğunu ifade etti. İngiliz ajansı Reuters’e bilgi veren bir yetkili ise, yaşamını yitirenlerin sayısının en az 5 bin olduğunu ve bunun 500’ünün güvenlik güçlerine ait olduğunu açıkladı. Yetkili, ölü sayısında kayda değer bir artış beklemediğini, bu ölümlerin büyük oranda ülkenin kuzeybatısında yaşandığını belirtti.

EN AZ 24 BİN GÖZALTI

ABD merkezli insan hakları aktivisti kuruluşun verilerine göre, doğrulanmış ölü sayısı 3 bin 919. Bunun yanı sıra 4 bin 300’den fazlası da inceleme altına alınmış durumda. Gözaltı sayısının ise 24 binin üzerinde olduğu kamuoyuna yansımış. Devlet medyası, ülke genelinde binlerce kişinin gözaltına alındığını aktarırken, gözaltına alınanlar arasında ülke dışındaki muhalif gruplarla bağlantılı kişilerin de bulunduğu ifade ediliyor. Bu kişilerden birinin Nazenin Barederen olduğu, onun da Reha Perhem adıyla devrik şah Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu adına hareket ettiği ileri sürüldü.

İRAN’DA TANSİYON DÜŞÜYOR

İran’da, 28 Aralık 2025’te ekonomik sorunlardan dolayı Tahran Büyük Çarşı’da başlayan protestolar, kısa sürede birçok kente yayılmıştı. 8 Ocak’ta şiddetlenen eylemlerin ardından, başkent Tahran’da son dört gündür bir miktar sakinlik gözlemlendiği, şehrin üzerindeki insansız hava araçlarının uçmasına karşın büyük ölçekli protestoların görülmediği ifade ediliyor.