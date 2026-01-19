Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe Yorumları: Şampiyonluk Açıklamaları

FENERBAHÇE, ALANYASPOR’U GEÇEREK ZİRVEYE YAKLAŞTI

Süper Lig’in ikinci devresinin ilk haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-Lacivertliler, rakibi karşısında iki kez geriye düşünce mücadeleyi bırakmadı ve karşılaşmayı 3-2 kazanarak zirvede bulunan Galatasaray’ın berabere kaldığı bu haftada önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç ile Fenerbahçe, puan farkını 1’e indirdi.

Fenerbahçe’nin elde ettiği başarı, geniş bir yankı buldu. Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, maç sonrasında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

F.BAHÇE ŞAMPİYON OLURSA…

Dilmen, “Fenerbahçe, berbat oyuna rağmen 3-2 kazandı. 34. hafta sonunda Fenerbahçe şampiyon olsa, hiç kimsenin aklına Alanya’daki oyun gelir mi? Galatasaray’ın 3 yıllık şampiyonluk sürecinde de böyle maçlar vardı.” sözleriyle dikkat çekti.

ASENSIO VE TALISCA’YA BİR ŞEY OLURSA…

Yorumcu, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yolunda kritik önemdeki oyunculara da vurgu yaptı. “Fenerbahçe’yi şampiyonluk potasında tutan oyuncular Talisca ve Asensio’dur. Diğer oyunculara saygım var fakat bugün Talisca’yı çıkarırsan üç puanı kaybederdin. Asensio ve Talisca’ya bir şey olursa Fenerbahçe şampiyon olamaz; bunu çok net söylüyorum.” ifadelerini kullandı.

TALISCA İLE ŞAMPİYON OLURSUN

Dilmen, “Talisca, her maçta gol atabilen bir oyuncu. Bu yüzden milyonlarca Euro verildi. Ligimizin gerçeği de şudur, Gheorghe Hagi ve Alex De Souza gibi oyuncularla şampiyon olursun. Anderson Talisca ile de şampiyon olursun! Marco Asensio ile de şampiyon olursun!” diyerek değerlendirmelerini sürdürdü.