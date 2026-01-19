İstanbul’da Akran Zorbalığına Karşı Nezaket Atölyeleri Başlatıldı

İstanbul’da Özel Bir Proje Başlatıldı

Çocuklara doğrunun ve yanlışın deneyimle öğretilmesi amacıyla tiyatro gösterimleri düzenleniyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, akran zorbalığına karşı yeni bir girişim başlatarak, 25 ilçedeki okullarda nezaket atölyeleri oluşturdu. Bu atölye çalışmaları, ilkokul düzeyinde aktif olarak uygulanmakta. Projenin yılsonuna kadar farklı eğitim kademelerinde de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

NEZAKET ATÖLYELERİ İLKOKULLARDA BAŞLADI

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, nezaket atölyesi uygulamalarının ilkokul seviyesinde başladığını belirtti. Özellikle ikinci dönem için psikolojik sağlamlık, akran nezaketi ve aile yılı çalışmalarının öncelikli hedefler arasında yer aldığını vurguladı. Yentür, “İstanbul’un resmi, özel tüm okullarında ve tüm kademelerinde bu üç konu üzerinde yoğun bir çaba gerçekleştireceğiz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

EBEVEYNLER DE DÂHİL EDİLECEK

Alınan bilgilere göre, nezaket atölyeleri sürecinde ilerleyen zamanlarda ebeveynlerin de programa dâhil edilmesi ve çeşitli konularda bilinçlendirme eğitimleri verilmesi planlanıyor.