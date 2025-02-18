İstanbul’da Kar Yağışı Nedeniyle Uçuşlar Azalabilir

İSTANBUL’A YENİDEN KAR GELİYOR

İstanbul’a kar yağışı yeniden geliyor. 20 Şubat Perşembe günü başlayacağı ve tüm hafta boyunca etkili olacağı öngörülen kar yağışı için AKOM ile Meteoroloji’den arka arkaya uyarılar yapıldı. Hava yolunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına gerekli tedbirler alınıyor. Bu kapsamda Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda uçuş sayılarının azaltılacağı bildirildi.

UÇAĞINIZI KONTROL EDİN

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ’tan yapılan açıklamada, “Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10’u, 21 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 15’i iptal edilecektir.” denildi. Tüm yolculara uçuşlarıyla ilgili en güncel durumu, ilgili hava yolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri önerildi.

THY’DEN SEFER İPTALLERİ

Türk Hava Yolları (THY), beklenen kötü hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı bazı seferlerin iptal olduğunu duyurdu. THY’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Değerli yolcularımız, İstanbul’da beklenen şiddetli hava koşulları nedeniyle 19 Şubat 2025’te İstanbul Havalimanı’ndan kalkan ve İstanbul Havalimanı’na varan bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.” bilgisi verildi. Yolcuların uçuş durumunu kontrol edip iade veya yeniden rezervasyon hakkında bilgi almak için internet siteleri üzerinden uçuş numarasını veya rotasını girmeleri gerektiği ifade edildi.

SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Öte yandan, AKOM’dan yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da etkili olan soğuk hava koşulları yerini yarından itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasına bırakacak.

KAR YAĞIŞI CUMA GÜNÜ ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

Perşembe günü ara ara devam edecek olan kar yağışının, Cuma erken saatlerden itibaren etkisini artırmasının beklendiği belirtildi. Ayrıca, kar yağışının Cumartesi ve Pazar günleri süresince güçlü ve zaman zaman yoğun şekilde etkili olacağı ifade edildi.