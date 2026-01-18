İstanbul’da Kar Yağışı Nedeniyle Vapur Seferleri İptal Edildi

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRIYOR

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam ediyor. Kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini artırması dolayısıyla bazı vapur seferleri iptal edildi.

SEFERLERDE İPTALLER YAŞANIYOR

Şehir Hatları sayfasından yapılan duyuruda, “Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır” ifadesiyle birlikte, Bostancı-Moda-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğramalı, Çengelköy-Kuzguncuk-Beşiktaş-Kabataş Hattı seferlerinin ise Kuzguncuk uğramalı olarak iptal edildiği bildirildi.

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRMESİ

Değerli yolcular, hava muhalefeti sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir. İptal edilen seferler hakkında daha fazla bilgi almak için [https://t.co/lJqtXfKHd0](https://t.co/lJqtXfKHd0) adresini ziyaret edebilirsiniz. Bilgilerinize sunarız.