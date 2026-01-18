İstanbul’da Kar Yağışı Nedeniyle Vapur Seferleri İptal Edildi

istanbul-da-kar-yagisi-nedeniyle-vapur-seferleri-iptal-edildi

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRIYOR

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam ediyor. Kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini artırması dolayısıyla bazı vapur seferleri iptal edildi.

SEFERLERDE İPTALLER YAŞANIYOR

Şehir Hatları sayfasından yapılan duyuruda, “Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır” ifadesiyle birlikte, Bostancı-Moda-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğramalı, Çengelköy-Kuzguncuk-Beşiktaş-Kabataş Hattı seferlerinin ise Kuzguncuk uğramalı olarak iptal edildiği bildirildi.

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRMESİ

Değerli yolcular, hava muhalefeti sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir. İptal edilen seferler hakkında daha fazla bilgi almak için [https://t.co/lJqtXfKHd0](https://t.co/lJqtXfKHd0) adresini ziyaret edebilirsiniz. Bilgilerinize sunarız.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı’nda Müsavat Dervişoğlu Yeniden Başkan Seçildi

İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı sona erdi. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, süreçle ilgili eleştirilerde bulunarak, yeniden başkanlığa seçildi.
Gündem

Anne Gülhan Ünlüden Atlas Çağlayan’ın Ölümü Üzerine Açıklamalar

Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın annesi, zanlının savunmasını eleştirerek nasıl korkutma amaçlı bıçaklandığını sorguladı.
Gündem

TOKİ’nin Yeni Kura Takvimi Duyuruldu

Yüzyılın Konut Projesi'nde kura takvimi açıklandı. 19-25 Ocak tarihleri arasında 9 şehirde 45 bin 909 konutun hak sahipleri belirlenecek.
Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Nedeniyle Vapur Seferleri İptal Edildi

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle belirli vapur seferleri iptal edilmiştir.
Gündem

Suriye Ordusu Tabka İlçesinin Kontrolünü Sağladı

Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile gerçekleştireceği toplantı için Şam’a ulaştı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.