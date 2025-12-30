İstanbul’da Kar Yağışı Okulları Etkilemeyecek Açıklaması

2025 yılının son günü İstanbul, hafif kar yağışıyla karşılaştı. Bu durum, özellikle yüksek kesimlerde kısa süreli bir merak uyandırdı. Vatandaşlar, özellikle okul çağındaki çocukları olan aileler, sosyal medya platformlarında “yarın okullar tatil mi?” sorusunu gündeme getirdi. İlgili sorunun yanıtı ise akşam saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül’ün kişisel sosyal medya hesabında yayınlandığı açıklama ile verildi.

YAĞIŞ 1 SAATTE SONLANACAK

Vali Gül, kar yağışının eğitim-öğretim faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemeyeceğini belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Şehrimizin bazı bölgelerinde hafif şekilde görülen kar yağışı, eğitim-öğretim faaliyetlerini olumsuz etkileyecek düzeyde değildir. Meteorolojik verilere göre yağışın yaklaşık 1 saat içerisinde sona ermesi beklenmektedir. İyi uykular diliyorum.” Açıklamasında, hava durumunun trafik ve ulaşım açısından da herhangi bir aksaklığa yol açmayacağını dolaylı olarak vurguladı.

HAFİF KAR, YOĞUN MERAK YARATTI

İstanbul’un iklim yapısı gereği, kar yağışları her zaman yoğun ilgi odağı oluyor. Yılbaşı öncesi günlerde çocukların tatil beklentisi, kar yağışının etkisini daha da artırıyor. Ancak yapılan meteorolojik değerlendirmeler ve valilik açıklamaları, okulların normal şekilde açık kalacağına işaret ediyor.