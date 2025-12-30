İstanbul’da Kar Yağışı Sonrası Okul Tatili Beklentisi

2025 yılının son günü İstanbul’da hafif kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde kısa süreli bir merak oluşturdu. Özellikle okul çağındaki çocuklara sahip aileler, sosyal medya platformlarında “yarın okullar tatil mi?” sorusunu gündeme getirdi. Bu sorunun yanıtı ise akşam saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül’ün kişisel sosyal medya hesabından duyuruldu.

YAĞIŞIN SÜRESİ KISITLI

Vali Gül, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Şehrimizin bazı bölgelerinde hafif şekilde görülen kar yağışı, eğitim-öğretim faaliyetlerini olumsuz etkileyecek düzeyde değildir. Meteorolojik verilere göre yağışın yaklaşık 1 saat içerisinde sona ermesi beklenmektedir. İyi uykular diliyorum.”

Açıklama, hem teknik hem de günlük dile uygun, sakinleştirici bir mesaj sunuyor. Valilik, hava koşullarının trafik ve ulaşım aksamalarına neden olmayacağını da dolaylı olarak belirtmiş bulunuyor.

ÇOCUKLARIN TATİL BEKLENTİSİ

İstanbul’un iklim yapısı gereği, kar yağışları her zaman yoğun ilgi görüyor. Özellikle yılbaşı öncesi günlerde çocukların tatil beklentisi, karın etkisini artırıyor. Ancak bu kez meteorolojik veriler ve valilik değerlendirmeleri, okulların normal şekilde açık kalacağı yönünde.