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İstanbul’da Kar Yağışı Trafiği Etkiledi

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METEOROLOJİDEN YAPILAN UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, günler öncesinden İstanbul için kar hakkında uyarılar yapmıştı. Bugün itibariyle megakentte bazı ilçelerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İş çıkış saatinin gelmesiyle birlikte trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbullular, kış mevsimi boyunca beklediği kar yağışını nihayet gördü.

KAR YAĞIŞI VE TRAFİK DURUMU

Kar yağışı öncelikle kuzey ilçelerde başladı ve zamanla diğer ilçelerde de gözlemlendi. Yağışın başlamasıyla birlikte, ilerleyen saatlerde trafik yoğunluğunda belirgin bir artış yaşandı. Şu anda İBB haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyesine ulaştı.

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