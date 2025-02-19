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İstanbul’da Kar Yağışı Trafiği Etkiliyor

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İSTANBUL’DA KÖTÜ HAVA ŞARTLARI

İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı, sürücülerin beyaza bürünen yollarda ilerlemesini zorlaştırıyor. Trafik akışı oldukça ağır seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından, sabah saatlerinde İstanbul’un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürerek yoğunlaşmaya devam ediyor. Avrupa Yakası’nın kuzey ilçelerinde başlayıp, merkez ilçelere de sirayet eden karla birlikte kentin birçok bölgesi beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle trafik ve yoğun araç geçişinin olduğu ana yolların karla dolması, çeşitli olumsuz durumları beraberinde getiriyor.

SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI

Bazı sürücüler kar nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekiyor. Bazıları kayganlaşan yolda araçlarını kontrol etmede zorluk yaşıyor. Hasdal Yolu’nda yoğun yağış nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler, araçlarını yol kenarına çekmek zorunda kaldı. Beykoz Riva yolu da kar sebebiyle kapanırken, ilerlemekte zorlanan bir sürücü aracını yol kenarına park etti. Karın etkisinin sürdüğü Sultangazi ve Arnavutköy’de ise düşük görüş mesafesi, yola çıkan sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bu durum, yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlar nedeniyle bazı bölgelerde trafik akışını ağırlaştırıyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜKSELİYOR

İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren kent genelinde belirgin bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kentteki trafik yoğunluğu, saat 16.20 itibarıyla yüzde 80’in üzerine çıkarak dikkat çekiyor. Sürücüler, artıran kar yağışı ile birlikte yollardaki olumsuz durumlara karşı tedbirli olmalı.

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