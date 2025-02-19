İstanbul’da Kar Yağışı Trafiği Felç Etti

İSTANBUL’DAKİ KAR YAĞIŞI ETKİLERİNİ ARTIRIYOR

İstanbul’da etkisini arttıran kar yağışı sebebiyle sürücüler, beyaza bürünen yollarda ilerlemekte zorluk yaşıyor. Trafik akışı oldukça ağır ilerliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde İstanbul’un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışı, Avrupa Yakası’nın kuzey ilçelerinde başlamasının ardından merkez ilçelerde de etkisini gösteriyor ve kentin bazı bölgeleri karla kaplandı.

TRAFFİKTEKİ OLUMSUZ DURUMLAR

Ana yolların karla kaplanması, özellikle trafik ve araç yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde bazı olumsuzlukları beraberinde getiriyor. Bazı sürücüler, kar dolayısıyla yolda ilerlemekte zorluk çekerken, bazıları kayganlaşan yolları kontrol etmekte güçlük çekiyor. Hasdal Yolu’nda yoğun yağış nedeniyle ilerlemekte zorlanan bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına çekmek zorunda kaldı. Aynı şekilde, Beykoz Riva yolundaki kar birikintileri nedeniyle ilerlemek isteyen bir sürücü aracını kenara park etti.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞÜYOR

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Sultangazi ve Arnavutköy gibi bölgelerde görüş mesafesinin düşmesi, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlar nedeniyle kentin bazı noktalarında trafik akışı ağır seyrediyor. İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren kent genelinde trafik yoğunluğu gözleniyor. Özellikle saat 16.20 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80’in üzerine çıktı.