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İstanbul’da Kar Yağışı Ulaşımı Etkiliyor

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KAR YAĞIŞLARI İSTANBUL’DA ETKİSİ ARTMAKTA

İstanbul’da kar yağışlarının etkisi giderek artıyor. Bu durum, ulaşımda olumsuz sonuçlar doğuruyor. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, uçuş azaltma kararını yeniden gözden geçirdi. Havalimanı Meydan Otoritesi (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) bugünkü toplantısı sonrasında bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

UÇUŞLARDA CİDDİ İPTALLER SÖZ KONUSU

Açıklamada, “Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 20 Şubat için yapılan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 15’i, 21 Şubat için yapılan yüzde 15 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 15’i ve 22 Şubat’taki uçuşlar yüzde 30 oranında iptal edilecektir.” denildi. Ayrıca yolcular, uçuşlarına ait son durumu hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi gerektiği vurgulandı.

DÜN YAPILAN AÇIKLAMADA UÇUŞ AZALTMA ORANI VERİLMİŞTİ

Dün yapılan bir açıklamada ise kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı için 20 Şubat’ta yüzde 10 ve 21 Şubat’ta yüzde 15 oranında uçuş azaltma kararı alındığı bildirilmişti.

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