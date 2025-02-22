İstanbul’da Kar Yağışı Uyarısı

İSTANBUL’U ETKİLEYEN SOĞUK HAVA DALGASI

İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Çarşamba gününden bu yana devam eden kar yağışı, dördüncü gününe girmişken bazı ilçelerde etkisini artırdı. Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, kar yağışının öğle saatlerinden itibaren tipi şeklinde sürmesi öngörülüyor.

DONAN GECELER GELİYOR

Kar yağışının şiddeti her saat biraz daha artarken, bu gece İstanbul’da en soğuk gecelerden biri yaşanacak. Meteoroloji’nin verilerine göre, gece saatlerinde hava sıcaklığının -5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Yarın kar yağışının etkisinin azalması ve pazartesi günü ise İstanbul’u terk etmesi planlanıyor.

ÖNLEMLER ALINDI

Kar yağışının neden olduğu buzlanma ile birlikte bazı önlemler alındı. Bu çerçevede, motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

SARI KOD UYARISI

Meteoroloji, İstanbul’un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yayınladı. Yapılan açıklamada, il genelinde görülecek kar yağışlarının cumartesi günü kuvvetli ve yer yer yoğun biçimde pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi sabahına kadar etkisini sürdüreceği ifade edildi.

AKOM’DAN UYARILAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan değerlendirmelerde, kar yağışının bugün etkisini artıracağı belirtiliyor. Güçlü kar yağışının pazartesi günü etkisini kaybetmesi, salı günü ise sabah saatlerinde buzlanma yaşanması bekleniyor.

KAR KALINLIĞI HESAPLANIYOR

Cumartesi günü kar yağışının şiddetinin artması, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam etmesi öngörülüyor. AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgeler arasında farklılık gösteriyor: E-5’in güneyinde 5-15 cm, E-5 ile TEM arasında 10-30 cm, TEM’in kuzey ve yüksek kesimlerde 20-40 cm, kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde ise 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

METEOROLOJİDEN SON TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen tahminlere göre, yağışların Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca, kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesinin bulunduğu vurgulandı.

HAFTA SONU KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK

Meteoroloji’den yapılan açıklamalara göre, İstanbul’da görülecek kar yağışlarının cumartesi günü kuvvetli ve yer yer yoğun bir şekilde pazar öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olaylarının ise pazartesi sabahına kadar etkili olması öngörülüyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara bölgesinde çok bulutlu hava hakim olacak, Kırklareli kıyısından İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerine kadar aralıklı kar yağışları bekleniyor. Bölge genelinde güçlü buzlanma ve don olayları ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin yaşanması muhtemel.

ŞEHİR ŞEHİR HAVA DURUMU

Edirne 4°C çok bulutlu; İstanbul 3°C çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Kocaeli 2°C çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Tekirdağ 4°C çok bulutlu. Ege Bölgesi parça bulutlu, iç kesimlerde hafif kar yağışlı. Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde çok bulutlu hava hakim.

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Doğu Karadeniz ve Akdeniz’de fırtına, Marmara ve Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz’de hava durumu parçalı ve çok bulutlu, doğu kesiminde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri de karla karışık yağmurlu geçeceği öngörülüyor.