İstanbul’da Kar Yağışıyla Gelen Trafik Kaosu

İstanbul’da yeni haftaya aniden bastıran kar yağışı damga vurdu. Gece boyunca aralıklarla devam eden yağış, sabah saat 07.00 itibarıyla özellikle kentin yüksek bölgelerinde hissedilir hale geldi. Okulların tatil olmasına karşın, kentte trafikte yoğunluk yaşandı. Valilik kararı gereği, kuryelerin trafiğe çıkması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı. İstanbul’da kar yağışının ne kadar devam edeceği ve trafikteki son durum merak ediliyor.

TRAFFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80’İ AŞTI

Yağışın etkisiyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç Köprüsü ve Avrasya Tüneli’ne bağlanan yollarda sürücüler ilerlemekte zorlanıyor. Kent genelinde D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun pek çok noktasında yoğun trafik gözlemleniyor. Avrupa Yakası’nda D-100 karayolu Ankara yönünde Beylikdüzü’nden Zeytinburnu’na kadar uzanan bir trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Sefaköy ve Bahçelievler’deki hasarlı kazalar, bölgedeki tıkanıklığın artmasına sebep oluyor. TEM Otoyolu’nda ise Esenyurt ile Esenler arasında her iki yönde de yoğunluk devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişlerde sürücüler zorluk yaşıyor. Anadolu Yakası’nda D-100 karayolunda Bostancı ve Maltepe ile Pendik ve Tuzla arasındaki bazı noktalar da yoğunlukla karşı karşıya.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA YOĞUNLUK

İşe gitmek isteyenlerin, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında oluşturduğu yoğunluk dikkat çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Cep Trafik Haritası verilerine göre, saat 08.15 itibarıyla Avrupa Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 78, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 85 olarak ölçülürken, genel kentteki trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaşmış durumda.