İstanbul’da Kayan Cip Yaya Çarptı

İSTANBUL’DA YOĞUN KAR YAĞIŞI MUTLULUK VE ÜZÜNTÜ GETİRDİ

Son iki gündür etkisini gösteren yoğun kar yağışı, İstanbullular tarafından sevinçle karşılandı. Şehir, beyaz bir örtüyle kaplanırken, bu durumun en çok çocukları mutlu ettiği gözlemlendi. Ancak bu güzel görüntü, sürücüler için zor anlar yaşattı. Yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlu yollar, trafik kazalarının artmasına neden oldu.

İKİ KAZA BİR ARADA YAŞANDI

Sarıyer ilçesi Yeniköy’de meydana gelen bir kaza, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda gerçekleşti. Cip sürücüsü Saliha B., direksiyon hakimiyetini kaybetti ve aracın kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan cip, önce park edilen 4 araca çarptı ve ardından kaldırımda yürüyen Refi Pekmez’e çarparak feci bir kazaya neden oldu.

KAZADA BİR YAYANIN HAYATI KAYBEDİLDİ

Kaza sonrası olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralanan Refi Pekmez’i İstinye Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tüm müdahalelere rağmen, Pekmez hayatını kaybetti. Sürücü Saliha B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası yaralanan sürücünün sağlık durumu ile ilgili bilgiler elde edilirken, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYOR

Yaşanan kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde cipin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara ve ardından da Refi Pekmez’e çarptığı anlar yer alıyor. O esnada sokakta babasıyla kar topu oynayan bir çocuğun, kazada yaralanmaktan son anda kurtulduğu göze çarpıyor.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN KAZAYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Olayla ilgili tanıklık eden bir kişi, “Biz geldiğimizde kazanın meydana geldiği anı kaçırmıştık. Olaydan yarım saat sonra oraya ulaştık. Sabah bu yoldan birkaç kez geçtim ve herhangi bir kar ya da buzlanma görmedim. Muhtemelen hızdan dolayı bir kaza yaşandı. Sürücünün hızının en az 100 kilometre olduğunu düşünüyorum, bu yüzden kontrolünü kaybetti. Sonuçta burada 4-5 araca vurdu ve bir kişi hayatını kaybetti, 43 yaşındaydı.” şeklinde konuştu.