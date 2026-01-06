İstanbul’da Kış Havası Etkisini Göstermeye Başladı

istanbul-da-kis-havasi-etkisini-gostermeye-basladi

YILBAŞI HAFTASINDA KAR VE LODOS ETKİSİ

Yılbaşı haftasında karla buluşan İstanbul, hafta sonunu Marmara Denizi’nde etkili olan lodosun etkisi altında geçiriyor. Perşembe günü hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken, Cuma günü İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışının yaşanabileceği ifade ediliyor.

AKOM’DAN ÖNEMLİ UYARI

AKOM tarafından yapılan açıklamada, perşembe gününde sıcaklıkların 8-10 derece birden düşerek kış normlarına yaklaşacağı belirtildi. Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, perşembe günü lodosta beklenen şiddetin arttığını ifade etti. “Perşembe ve Cuma hava koşulları bizleri zorlayacak.” diyen Çalışkan, Marmara ve Ege bölgelerinde perşembe günü yer yer çok kuvvetli yağışların görülebileceğini aktararak, İstanbul’daki rüzgarın zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaşabileceğini vurguladı.

KAR YAĞIŞI İHTİMALİ VAR

Dilek Çalışkan, Cuma günü İstanbul’da kar yağışı olasılığına da dikkat çekerek, “İstanbul’un da bazı noktalarına kar yağma ihtimali var.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu ile doğu bölgelerinde de kar yağışının yaşanacağının altını çizdi.

